Пенсионный возраст в Дании планируют поднять до 74 лет – к чему готовиться пенсионерам Европы?

А как вам европейская новость о выходе на пенсию в почти 80 лет? Ей буквально шокированы многие жители Дании. В этом небольшом государстве уже готовятся к революционным изменениям пенсионной системы. На первом этапе – и это уже совсем скоро – авторы непопулярных новаций обещают продлить трудовую деятельность до 74 лет как для мужчин, так и для женщин. И это при том, что сейчас этот порог в Дании составляет 67 лет – одна из самых высоких планок в Европе, наравне с Италией, Германией и Грецией. Но дальше – больше. Вот уже одобренные правительством Королевства планы. К концу десятилетия – 68 лет, к 2030-му – 69. А уже в 2025 году состоится голосование и по 70-летней планке с 2040-го. Если дело и дальше так пойдет, то к концу столетия пенсионный возраст в Дании повысят до 77 лет. Но пока нынешняя молодежь в Королевстве об этом не очень задумывается.

В Европе, как могут, пытаются справиться со старением населения. В данном случае за счет самого стареющего населения. Помните, в какие многомиллионные протесты вылилось повышение пенсионного возраста до 64 лет во Франции. Но это не останавливает официальный Париж. Ожидается, что в будущем этот порог поднимут до 65 или даже 67 лет. Такие же планы после 2030-го рассматривают в Германии, где пенсионный возраст также повышен до 67 лет. Не отстает и Чехия. В ближайшие два года здесь намерены взять 67-летний барьер. А вот в Латвии опасаются поднимать планку и предпочитают искать решение еще в одной опасной плоскости – платить пенсионерам за счет кредитных средств.