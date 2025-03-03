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Немецкое здравоохранение на грани коллапса из-за низких зарплат

03 марта 2025 17:21
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В Германии те, кто пока только зарабатывает на пенсию, крайне возмущены условиями своего труда. Работники немецких больниц, домов престарелых и служб скорой помощи проведут предупредительную забастовку 6 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкое здравоохранение на грани коллапса из-за низких зарплат-2

Причина недовольства более чем прозаична – низкие зарплаты, которые так и не повысили после переговоров профсоюза с властью. Результат весьма болезненный – на прошлой неделе уже прошли забастовки в Мюнхенском аэропорту, заблокировав более 300 тысяч рейсов.

Граждане требуют увеличить зарплаты на 8 %, улучшить условия производственного обучения и предоставить возможности для профессионального роста. Подобные протесты в муниципальных учреждениях уже частично парализовали систему здравоохранения и сферы услуг Германии.

# Международная политика

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