Экстренный саммит европейских лидеров по безопасности в Лондоне не дал результатов

Накануне в Лондоне собрались европейские лидеры, чтобы решить куда более сложную задачку «со звездочкой» – как выторговать гарантии безопасности США и для себя, и для Украины. Особенно учитывая, что в последние недели Вашингтон совсем нелицеприятно отзывается о своих европейских союзниках, подвергая сомнению их демократию и голосуя против них в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, экстренный саммит в Лондоне. Встречу инициировал британский премьер Кир Стармер. За два часа 14 стран Европы решили не закончить, а продолжить войну в Украине. Ничего нового не предложили: увеличить расходы Евросоюза на военные нужды и усилить экономическое давление на Россию. Кир Стармер намерен выделить 2 миллиарда евро на ПВО, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила вооружать Киев, превращая Украину – цитата – «в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник». Европейцы также пытались найти пути восстановления трансатлантического альянса. Сейчас объединение выглядит довольно хрупким после конфронтации между Трампом и Зеленским.