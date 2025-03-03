Экстренный саммит европейских лидеров по безопасности в Лондоне не дал результатов
Накануне в Лондоне собрались европейские лидеры, чтобы решить куда более сложную задачку «со звездочкой» – как выторговать гарантии безопасности США и для себя, и для Украины. Особенно учитывая, что в последние недели Вашингтон совсем нелицеприятно отзывается о своих европейских союзниках, подвергая сомнению их демократию и голосуя против них в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итак, экстренный саммит в Лондоне. Встречу инициировал британский премьер Кир Стармер. За два часа 14 стран Европы решили не закончить, а продолжить войну в Украине. Ничего нового не предложили: увеличить расходы Евросоюза на военные нужды и усилить экономическое давление на Россию.
Кир Стармер намерен выделить 2 миллиарда евро на ПВО, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила вооружать Киев, превращая Украину – цитата – «в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник». Европейцы также пытались найти пути восстановления трансатлантического альянса. Сейчас объединение выглядит довольно хрупким после конфронтации между Трампом и Зеленским.
Александр Стубб, президент Финляндии:
Отсутствие четкого плана и дипломатическая разобщенность – вот наши главные проблемы. Нам пора сократить количество игроков в украинском конфликте и сосредоточиться на процветании собственных стран.
В Европе знают, что самостоятельно им не ответить за свои слова о поддержке Украины. Последняя капля надежды на смягчение Трампа растворилась после безуспешного паломничества европейских лидеров в Белый дом на прошлой неделе. Завершил череду безрезультатных переговоров и Владимир Зеленский. Зарубежные СМИ уже назвали визит провалом дипломатии. По их мнению, очевидно, что единственным победителем в данной ситуации оказался президент России Владимир Путин.