Трамп пообещал, что сделает грандиозное объявление

По словам американского президента Дональда Трампа, он объявит о чем-то грандиозном завтра, однако не стал уточнять детали. Об этом пишет РИА Новости.
«Завтра вечер будет грандиозным. Скажу как есть», – написал Трамп в понедельник.
По словам американского президента Дональда Трампа, он объявит о чем-то грандиозном завтра, однако не стал уточнять детали. Об этом пишет РИА Новости.
«Завтра вечер будет грандиозным. Скажу как есть», – написал Трамп в понедельник.
Фото: pixabay
Как сообщает NPR, он выступит на совместной сессии обеих палат Конгресса.