Прямой эфир

Трамп пообещал, что сделает грандиозное объявление

03 марта 2025 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам американского президента Дональда Трампа, он объявит о чем-то грандиозном завтра, однако не стал уточнять детали. Об этом пишет РИА Новости.

«Завтра вечер будет грандиозным. Скажу как есть», – написал Трамп в понедельник.

Трамп пообещал, что сделает грандиозное объявление-1

Фото: pixabay

Как сообщает NPR, он выступит на совместной сессии обеих палат Конгресса.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Авто въехало в толпу в немецком городе Мангейм
03 марта 2025 14:11

Авто въехало в толпу в немецком городе Мангейм

Филиппо: путь к миру в Украине лежит через уход Зеленского
03 марта 2025 13:23

Филиппо: путь к миру в Украине лежит через уход Зеленского

Рогов: саммит ЕС в Лондон был похож на сельскую свадьбу
03 марта 2025 13:05

Рогов: саммит ЕС в Лондон был похож на сельскую свадьбу