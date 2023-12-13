Грин: власти США могут отправить американских военных в Украину

Власти США могут отправить американских военных в Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на члена палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен считает, что власти США настолько заинтересованы в продолжении конфликта в Украине и противостоянии с Россией, что при необходимости отправят военнослужащих США на поле боя. «Если Вашингтон и хочет чего-то, то сделать так, чтобы эта война продолжалась. Они хотят воевать с Путиным так долго, как нужно», – сообщила Тейлор Грин, добавив, что это произойдет, когда у Украины закончатся люди, пригодные для военной службы.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил о том, что Америка считает, что есть высокая вероятность участия военных США в противостоянии с российскими войсками, если победа будет за РФ в Украине.