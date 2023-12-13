Орбан обещает не дать ЕС начать переговоры о членстве Украины

Венгрия не даст Евросоюзу начать переговоры о принятии Украины в блок, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Mandiner.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе интервью для Mandiner сообщил, что Будапешт категорически против старта переговоров о вступлении Украины в ЕС. «Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать», – заявил Орбан.

Политик также сообщил, что свою позицию Венгрия по этому вопросу не изменит, даже в том случае, если будет единственной страной блока, выступающей против вхождения Киева в ЕС.