«Пчелы тоже хотят в Казань»: рой пчел помешал самолету улететь из Москвы

Новости России. Рой пчел стал причиной задержки рейса Москва – Казань. Насекомые облепили носовую часть лайнера Airbus-319.

Было принято решение о переносе вылета и замене борта, поскольку не исключено, что насекомые могли залететь внутрь самолета. В аэропорт Домодедово вызвали пчеловодов.



Среди пассажиров «медового» рейса

(так в шутку его назвали пользователи соцсетей)

оказался бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин. Фото с места событий он разместил на своей странице в Twitter. Спортсмен предположил, что «пчелы хотели улететь в Казань».