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«Пчелы тоже хотят в Казань»: рой пчел помешал самолету улететь из Москвы

02 июля 2016 14:36
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Новости России. Рой пчел стал причиной задержки рейса Москва – Казань. Насекомые облепили носовую часть лайнера Airbus-319. 

Было принято решение о переносе вылета и замене борта, поскольку не исключено, что насекомые могли залететь внутрь самолета. В аэропорт Домодедово вызвали пчеловодов.

Среди пассажиров «медового» рейса

(так в шутку его назвали пользователи соцсетей)

оказался бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин. Фото с места событий он разместил на своей странице в Twitter. Спортсмен предположил, что «пчелы хотели улететь в Казань».

«Пчелы тоже хотят в Казань»: рой пчел помешал самолету улететь из Москвы-1


Источник: twitter.com/RusNigmatullin

«Задержка рейса Домодедово – Казань из-за.... Пчел! Это чёрное пятно и есть рой!», – делится впечатлениями журналист Ляйсан Абдуллина.

«Пчелы тоже хотят в Казань»: рой пчел помешал самолету улететь из Москвы-4


Источник: instagram.com/leisantv/

По словам специалистов, подобные случаи редко, но все-таки случаются. Напомним, в июле прошлого года «Боинг» в московском аэропорту Внуково перед вылетом в Санкт-Петербург атаковали тысячи пчел. Здесь подробнее

# Фотофакт # Необычное # Руслан Нигматуллин # Ляйсан Абдуллина

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