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Тысячи пчел атаковали пассажирский самолет во Внуково

07 июля 2015 09:48
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Новости России. Необычное происшествие в российской столице. «Боинг» в московском аэропорту Внуково перед вылетом в Санкт-Петербург атаковали тысячи пчел.

Сотрудники аэропорта вызвали медиков, опасаясь, что насекомые залетят в салон. К счастью, все обошлось, и самолет вылетел по месту назначения с минимальной задержкой.

По словам специалистов, подобные случаи редко, но все-таки случаются.

Уже по окончании полета был обследован самолет, за обшивкой обнаружили пчелиную семью с сотами.

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# происшествия # Необычное

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