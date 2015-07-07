Тысячи пчел атаковали пассажирский самолет во Внуково

Новости России. Необычное происшествие в российской столице. «Боинг» в московском аэропорту Внуково перед вылетом в Санкт-Петербург атаковали тысячи пчел.

Сотрудники аэропорта вызвали медиков, опасаясь, что насекомые залетят в салон. К счастью, все обошлось, и самолет вылетел по месту назначения с минимальной задержкой.

По словам специалистов, подобные случаи редко, но все-таки случаются.

Уже по окончании полета был обследован самолет, за обшивкой обнаружили пчелиную семью с сотами.



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