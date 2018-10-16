Прямой эфир

Пашинян подал в отставку в прямом эфире

16 октября 2018 17:54
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Новости Армении. Премьер-министр Армении подал в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявление было сделано в прямом эфире общественного телевидения. Как пояснил сам Никол Пашинян, отставка носит формальный характер.

Пашинян подал в отставку в прямом эфире-1

Это необходимо для роспуска парламента проведения досрочных выборов по формированию законодательного органа. Они запланированы на начало декабря. До этого момента Пашинян будет исполнять обязанности главы кабинета министров.

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# Международная политика # Фотофакт

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