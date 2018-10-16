Пашинян подал в отставку в прямом эфире

Новости Армении. Премьер-министр Армении подал в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявление было сделано в прямом эфире общественного телевидения. Как пояснил сам Никол Пашинян, отставка носит формальный характер.

Это необходимо для роспуска парламента проведения досрочных выборов по формированию законодательного органа. Они запланированы на начало декабря. До этого момента Пашинян будет исполнять обязанности главы кабинета министров.

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