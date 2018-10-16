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Трамваи «Метелица» производства «Штадлер Минск» будут поставлять в Боливию. Комментарий директора предприятия

16 октября 2018 14:10
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Новости Беларуси. Белорусская компания «Штадлер Минск» открывает южноамериканский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая партия трамваев «Метелица» отправится в Боливию уже в августе 2019 года.

Трамваи «Метелица» производства «Штадлер Минск» будут поставлять в Боливию. Комментарий директора предприятия-1

Трамваи «Метелица» производства «Штадлер Минск» будут поставлять в Боливию. Комментарий директора предприятия-3

Трамваи «Метелица» производства «Штадлер Минск» будут поставлять в Боливию. Комментарий директора предприятия-5

 

Трехсекционная машина соединит несколько административных центров в департаменте Кочабамба, обслуживая более миллиона человек. Специфические требования заказчика с учетом климатических особенностей региона смогли удовлетворить далеко не все компании. Белорусский трамвай оказался самым удачным, соединив в себе высочайшие европейские стандарты качества и оптимальные затраты на его производство и эксплуатацию.

Филипп Бруннер, директор ЗАО «Штадлер Минск»:
Розетки есть, 100 % низкий пол, кузов, огромная вместимость – до 376 пассажиров. Кондиционер – конечно, мы его адаптировали под климатические требования Кочабамба.

34-метровый трамвай «Метелица» сертифицирован по европейским нормам.

Трамваи «Метелица» производства «Штадлер Минск» будут поставлять в Боливию. Комментарий директора предприятия-8

Трамваи «Метелица» производства «Штадлер Минск» будут поставлять в Боливию. Комментарий директора предприятия-10

Трамваи «Метелица» производства «Штадлер Минск» будут поставлять в Боливию. Комментарий директора предприятия-12

Трамваи «Метелица» производства «Штадлер Минск» будут поставлять в Боливию. Комментарий директора предприятия-14

Руководство компании рассчитывает, что первый удачный опыт позволит расширить географию экспорта. В ближайших планах – поставка поездов в Грузию, Азербайджан и в некоторые регионы России.

# Предприятия Беларуси # Филипп Бруннер # Фотофакт

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