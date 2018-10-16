Трамваи «Метелица» производства «Штадлер Минск» будут поставлять в Боливию. Комментарий директора предприятия

Новости Беларуси. Белорусская компания «Штадлер Минск» открывает южноамериканский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая партия трамваев «Метелица» отправится в Боливию уже в августе 2019 года.

Трехсекционная машина соединит несколько административных центров в департаменте Кочабамба, обслуживая более миллиона человек. Специфические требования заказчика с учетом климатических особенностей региона смогли удовлетворить далеко не все компании. Белорусский трамвай оказался самым удачным, соединив в себе высочайшие европейские стандарты качества и оптимальные затраты на его производство и эксплуатацию.

Филипп Бруннер, директор ЗАО «Штадлер Минск»:

Розетки есть, 100 % низкий пол, кузов, огромная вместимость – до 376 пассажиров. Кондиционер – конечно, мы его адаптировали под климатические требования Кочабамба.

34-метровый трамвай «Метелица» сертифицирован по европейским нормам.