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Самый большой и дурно пахнущий цветок в мире Аморфофаллус расцвёл в Великобритании

16 октября 2018 13:31
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Новости Великобритании. Самый большой и дурно пахнущий цветок в мире зацвел в Королевских ботанических садах Кью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый большой и дурно пахнущий цветок в мире Аморфофаллус расцвёл в Великобритании-1

Его размеры достигают 3 метров в высоту, а вес клубня, который находится под землей, может составлять около 50 килограммов.

Аромат растения, которое цветет всего несколько дней, переносить можно с трудом. Он напоминает смесь запахов тухлых яиц и рыбы. За свои невероятные размеры и неподражаемый запах Аморфофаллус титанический был дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

# Растения и цветы # Фотофакт

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