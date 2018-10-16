Самый большой и дурно пахнущий цветок в мире Аморфофаллус расцвёл в Великобритании

Новости Великобритании. Самый большой и дурно пахнущий цветок в мире зацвел в Королевских ботанических садах Кью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его размеры достигают 3 метров в высоту, а вес клубня, который находится под землей, может составлять около 50 килограммов.

Аромат растения, которое цветет всего несколько дней, переносить можно с трудом. Он напоминает смесь запахов тухлых яиц и рыбы. За свои невероятные размеры и неподражаемый запах Аморфофаллус титанический был дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса.