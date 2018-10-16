Ливни и грозы привели к мощному наводнению в Норвегии: синоптики не дают прогноз на улучшение погоды

Новости Евросоюза. Страны Европы страдают от большой воды. Вслед за Францией ливни и грозы привели к мощному наводнению в Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из берегов вышли сразу несколько местных рек. Размыты дороги. Некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Сильнее всего пострадали муниципалитеты на западе страны. Люди спасаются бегством из затопленных домов. Прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшее время непогода лишь усилится.