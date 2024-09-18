Дмитрий Песков: ситуация со взрывами пейджеров в Ливане ведёт к эскалации в регионе

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, необходимо тщательно расследовать инцидент со взрывами пейджеров в Ливане, пишет РИА Новости.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, необходимо тщательно расследовать инцидент со взрывами пейджеров в Ливане, пишет РИА Новости.
Песков отметил, что для вынесения каких-либо суждений необходимо разобрать ситуацию, установить причины произошедшего. Естественно, должны быть найдены виновные во взрыве, сообщил пресс-секретарь президента РФ.