Карус напомнил, что до начала боевых действий в Украине от армии Эстонии требовалось продержаться около 10 дней, прежде чем на ее территорию будут переброшены основные силы НАТО. Однако новые вводные стали фундаментальным изменением для военной доктрины страны. Альянс призвал Таллин позаботиться об определенных целях на территории России, и только тогда бойцы НАТО смогут прибыть в Эстонию. Республика, как и другие страны Балтии, идет по пути милитаризации. Под видом мнимых угроз из Москвы увеличивает расходы на оборону.