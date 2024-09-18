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Эстония увеличивает расходы на оборону

18 сентября 2024 11:51
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Североатлантический альянс призвал Эстонию готовиться к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония увеличивает расходы на оборону-2

Карус напомнил, что до начала боевых действий в Украине от армии Эстонии требовалось продержаться около 10 дней, прежде чем на ее территорию будут переброшены основные силы НАТО. Однако новые вводные стали фундаментальным изменением для военной доктрины страны. Альянс призвал Таллин позаботиться об определенных целях на территории России, и только тогда бойцы НАТО смогут прибыть в Эстонию. Республика, как и другие страны Балтии, идет по пути милитаризации. Под видом мнимых угроз из Москвы увеличивает расходы на оборону.

# НАТО

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