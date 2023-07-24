Следы взрывчатки обнаружены в следовавшем в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна

Следы взрывчатых веществ обнаружены на сухогрузе, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. В мае текущего года это судно находилось в украинском порту Килия. Об этом информирует ФСР РФ, пишет РИА Новости.

Сообщается, что 22 июля 2023 года в трюме сухогруза обнаружены следы динитротолуола и тетрила, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна. Эти факты были вскрыты в результате проверки, которая проводится ФСБ в отношении следующих через Керченский пролив судов с целью пресечения террористических и диверсионных действий.

По информации ФСБ, после того как судно покинуло украинский порт, уже в турецком порту была проведена полная смена судовой команды, а само плавсредство переименовано. Эти факты могут указывать на то, что судно использовалось для доставки взрывчатки на украинскую территорию, отмечают в ФСБ РФ.

Российская сторона запретила судну проход под судоходной аркой через Керченский пролив. Согласно принятому решению, оно должно было покинуть пределы территориального моря Российской Федерации.