Президент США Джо Байден недостаточно оценивает российский ядерный потенциал и готовность применить ядерное оружие в случае надобности. Так считает профессор Джозеф Сиракуза, опубликовавший статью на сайте австралийской Sky News, передает РИА Новости. Он пишет, что это фатальная ошибка главы Америки.

Сиракуза отмечает, что Байден, находясь в кругу своих единомышленников, выступает с недостоверными утверждениями, игнорируя красные линии в Украине, которые НАТО нарушает, «вторгаясь» в эту страну. При этом он подчеркивает, что риск ядерного конфликта не следует преуменьшать, и предостерегает о губительных последствиях подобной ошибки.

По мнению Сиракузы, смягчить ядерное противостояние между США и Россией может именно военный коллапс Украины. Ранее Владимир Путин заявлял о теоретической возможности применить ядерное оружие в том случае, если возникнет угроза ее существованию, самостоятельности и суверенитету, но отмечает, что в настоящее время необходимости в его применении нет.