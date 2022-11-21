Новости Литвы. Парламент Литвы намерен увеличить финансирование военизированного Союза стрелков. С этой инициативой выступил комитет Сейма по национальной безопасности и обороне, чтобы «он стал ядром участия общественности в защите государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту идею горячо поддержала и премьер страны. Если в 2022 году на его содержание потратят более 3,5 миллиона евро, то в проекте бюджета на будущий год эта сумма превысит 7 миллионов. Союз стрелков Литвы, в котором состоят более 13 тысяч добровольцев, является военизированной организацией. Он проводит свои тренировки и участвует в специально организуемых совместных учениях с армией страны.