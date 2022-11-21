Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56

Новости Индонезии. Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява достигло 56 человек, около 1 000 получили ранения. Более 100 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают медики, 70 % пострадавших находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв может возрасти. Большинство получили ранения, оказавшись под обломками разрушенных зданий. Пострадали десятки объектов, в том числе школы, больницы и другие госучреждения. В руины превратились несколько десятков жилых домов. В столице страны Джакарте были эвакуированы работники офисов и предприятий. Власти попросили людей оставаться на улицах, так как сохраняется угроза повторных толчков.