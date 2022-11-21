Авиакомпания Finnair объявила о сокращении каждого четвёртого сотрудника

Новости Финляндии. Крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair объявила о сокращении штата сотрудников. Уволены будут 25 % работников, то есть каждый четвертый, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в руководстве компании, решение принято в связи с кризисом и финансовыми убытками. С начала года Finnair потеряла около 200 миллионов евро. Это не первое сокращение штата. Ранее там уже уволили 200 сотрудников, а также начали сдавать самолеты с экипажами в лизинг другим авиакомпаниям.