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Авиакомпания Finnair объявила о сокращении каждого четвёртого сотрудника

21 ноября 2022 10:52
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Новости Финляндии. Крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair объявила о сокращении штата сотрудников. Уволены будут 25 % работников, то есть каждый четвертый, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакомпания Finnair объявила о сокращении каждого четвёртого сотрудника-1

Как сообщили в руководстве компании, решение принято в связи с кризисом и финансовыми убытками. С начала года Finnair потеряла около 200 миллионов евро. Это не первое сокращение штата. Ранее там уже уволили 200 сотрудников, а также начали сдавать самолеты с экипажами в лизинг другим авиакомпаниям.

# Экономический кризис # Новости Финляндии # Фотофакт

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