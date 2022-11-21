Сильное землетрясение произошло на индонезийском острове Ява

Новости Индонезии. Более 10 человек погибли, около 300 пострадали при сильном землетрясении на индонезийском острове Ява, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр находился в 70 километрах от столицы – города Джакарта. Есть сообщения о десятках поврежденных домов. Всех работающих в офисах и учреждениях людей попросили срочно покинуть здания. Власти страны призвали жителей оставаться на улице, так как высока вероятность новых толчков.