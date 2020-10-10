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Парламент Кыргызстана соберётся на экстренное заседание

10 октября 2020 13:26
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Новости Кыргызстана. Сложной остается общественно-политическая ситуация в Кыргызстане. Парламент страны в течение дня 10 октября соберется на экстренное заседание в связи с последними событиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Кыргызстана соберётся на экстренное заседание-1

В планах – избрание спикера и утверждение кандидатов в премьер-министры. Поскольку здание парламента ранее разгромили протестующие, встреча будет проходить в зале для переговоров одного из отелей.

Парламент Кыргызстана соберётся на экстренное заседание-4

9 октября президент Сооронбай Жээнбеков объявил в столице режим ЧП. В город стягивается военная техника и солдаты. Введен комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, запрет на проведение массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, демонстраций и пикетов. Несмотря на ограничения, на площадях по-прежнему собираются люди.

Парламент Кыргызстана соберётся на экстренное заседание-7

Напомним, за время беспорядков в Бишкеке пострадали уже около полутора тысяч граждан. Один человек погиб.

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# Акции протеста # Сооронбай Жээнбеков # Фотофакт

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