Парламент Кыргызстана соберётся на экстренное заседание

Новости Кыргызстана. Сложной остается общественно-политическая ситуация в Кыргызстане. Парламент страны в течение дня 10 октября соберется на экстренное заседание в связи с последними событиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах – избрание спикера и утверждение кандидатов в премьер-министры. Поскольку здание парламента ранее разгромили протестующие, встреча будет проходить в зале для переговоров одного из отелей.