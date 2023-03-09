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Француженки вышли на манифестанции против пенсионной реформы – она ущемляет женщин в правах

09 марта 2023 07:41
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Новости Франции. Во Франции прошли манифестации женщин против пенсионной реформы. По мнению протестующих, нововведения являются грубым проявлением дискриминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции на улицы вышли 1,5 млн человек – люди недовольны пенсионной реформой.

Француженки вышли на манифестанции против пенсионной реформы – она ущемляет женщин в правах-1

Женщины больше мужчин заняты в таких тяжелых профессиях, как младший медицинский персонал или уборщик помещений. Кроме того, из-за отпусков по уходу за ребенком многие не в состоянии набрать необходимые для получения полной пенсии 43 года стажа. Французские женщины зарабатывают в среднем на 40 % меньше, чем мужчины. На столько же их пенсии ниже. Митингующие потребовали от властей восстановить справедливость и уважать их права. В противном случае пригрозили провести масштабные протесты.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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