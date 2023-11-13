Париж хочет прекратить поставки вооружений Украине

Франция планирует прекратить поставки вооружений Украине. Об этом сообщил министр обороны Себастьен Лекорню, пишет РИА Новости.

За это Украине предстоит выплатить из средств специального фонда, в которые Франция вложила 200 млн евро. Общая сумма военного содействия Украине составила около 3 млрд евро.

США также сокращает объем военной помощи для Украины в связи с тем, что средства, выделяемые Конгрессом, исчерпаны. Запрос Байдена о предоставлении Киеву помощи в 24 млрд долларов едва не стал причиной остановки работы американского правительства из-за отказа американских республиканцев утвердить соответствующий бюджет, включающий средства для Украины.