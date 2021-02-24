Столб дыма был виден за десятки километров. В Техасе грузовой поезд с топливом столкнулся с фурой

Новости США. ЧП на железнодорожном переезде в Техасе. Грузовой поезд, перевозивший топливные цистерны, столкнулся с фурой. Сильный удар спровоцировал взрыв, после чего оба транспортных средства загорелись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.