Столб дыма был виден за десятки километров. В Техасе грузовой поезд с топливом столкнулся с фурой

Новости США. ЧП на железнодорожном переезде в Техасе. Грузовой поезд, перевозивший топливные цистерны, столкнулся с фурой. Сильный удар спровоцировал взрыв, после чего оба транспортных средства загорелись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столб дыма с места происшествия был виден за десятки километров. Примечательно, что машинист поезда и водитель фуры выжили. Бригады спасателей в срочном порядке эвакуировали жителей близлежащих домов.
Обошлось без жертв и пострадавших. Что привело к аварии, пока не установлено.