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Столб дыма был виден за десятки километров. В Техасе грузовой поезд с топливом столкнулся с фурой

24 февраля 2021 09:09
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Новости США. ЧП на железнодорожном переезде в Техасе. Грузовой поезд, перевозивший топливные цистерны, столкнулся с фурой. Сильный удар спровоцировал взрыв, после чего оба транспортных средства загорелись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столб дыма был виден за десятки километров. В Техасе грузовой поезд с топливом столкнулся с фурой-1

Столб дыма с места происшествия был виден за десятки километров. Примечательно, что машинист поезда и водитель фуры выжили. Бригады спасателей в срочном порядке эвакуировали жителей близлежащих домов.

Столб дыма был виден за десятки километров. В Техасе грузовой поезд с топливом столкнулся с фурой-4

Обошлось без жертв и пострадавших. Что привело к аварии, пока не установлено.

# Авария # Фотофакт

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