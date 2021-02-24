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В Великобритании резко вырос уровень безработицы. Это рекордный показатель за пять лет

24 февраля 2021 08:55
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Новости Великобритании. В Соединенном Королевстве резко вырос уровень безработицы. Дохода лишилось рекордное за последние пять лет число британцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании резко вырос уровень безработицы. Это рекордный показатель за пять лет -1

За время пандемии 726 тысяч человек остались без работы. Более половины из них – люди моложе 25 лет. При этом множество граждан все еще находятся в принудительных отпусках. Вероятнее всего, часть этих сотрудников также подвергнутся увольнению.

По прогнозу Банка Англии, безработица продолжит расти и в конце года выйдет на максимальный показатель – почти 8 %.

# Безработица # Фотофакт

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