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Парад коров в Мексике. Посмотрите, как художники расписали скульптуры животных

26 июля 2023 11:56
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Новости Мексики. Так называемый парад коров стартовал в Мексике. Художники расписали более 50 скульптур в натуральную величину, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К работе привлекли как местных, так и зарубежных специалистов.

Парад коров в Мексике. Посмотрите, как художники расписали скульптуры животных-1

До 3 сентября любоваться произведения искусства будут все желающие, а после их выставят на аукцион. Такова традиция. Вырученные за экспонаты деньги передадут в благотворительные фонды. С момента основания арт-проекта собрать удалось свыше 30 миллионов долларов.

Парад коров в Мексике. Посмотрите, как художники расписали скульптуры животных-4

Фабиола Гутьеррес, жительница Мексики:
Искусство можно творить везде, и мы видим это. Эти скульптуры выглядят чудесно. Это здорово иметь возможность пройтись по проспекту, как по галерее. И уловить то, что художники пытались передать своей работой.

Парад коров в Мексике. Посмотрите, как художники расписали скульптуры животных-7

Международная слава к выставке пришла в 1999-м, тогда американский бизнесмен организовал «Парад коров» на улицах Чикаго. Сегодня это мероприятие проводится в 80 городах мира.

# Художник # Марина Кишкурно # Новости Мексики # Фотофакт

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