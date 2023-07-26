Парад коров в Мексике. Посмотрите, как художники расписали скульптуры животных

Новости Мексики. Так называемый парад коров стартовал в Мексике. Художники расписали более 50 скульптур в натуральную величину, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К работе привлекли как местных, так и зарубежных специалистов.

До 3 сентября любоваться произведения искусства будут все желающие, а после их выставят на аукцион. Такова традиция. Вырученные за экспонаты деньги передадут в благотворительные фонды. С момента основания арт-проекта собрать удалось свыше 30 миллионов долларов.

Фабиола Гутьеррес, жительница Мексики:

Искусство можно творить везде, и мы видим это. Эти скульптуры выглядят чудесно. Это здорово – иметь возможность пройтись по проспекту, как по галерее. И уловить то, что художники пытались передать своей работой.