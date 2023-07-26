Десятки смельчаков прыгнули в реку с высокого моста. Ежегодный конкурс провели в Косово

Новости Косово. Десятки смельчаков собрались на косовском мосту. Спортсмены ныряли в холодную воду реки Белый Дрин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования прошли в рамках ежегодного конкурса.

Как и всегда, он собрал толпу из желающих посмотреть и поддержать авантюристов. Некоторые из ныряльщиков прыгают ласточкой, другие – бомбочкой. Это неважно. Главное, что отмечают участники, это больше похоже на полет, чем на прыжок.