Десятки смельчаков прыгнули в реку с высокого моста. Ежегодный конкурс провели в Косово

Новости Косово. Десятки смельчаков собрались на косовском мосту. Спортсмены ныряли в холодную воду реки Белый Дрин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования прошли в рамках ежегодного конкурса.
Новости Косово. Десятки смельчаков собрались на косовском мосту. Спортсмены ныряли в холодную воду реки Белый Дрин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования прошли в рамках ежегодного конкурса.
Как и всегда, он собрал толпу из желающих посмотреть и поддержать авантюристов. Некоторые из ныряльщиков прыгают ласточкой, другие – бомбочкой. Это неважно. Главное, что отмечают участники, это больше похоже на полет, чем на прыжок.
В 2023 году победитель соревнований уже определился. Им стал Эвальд Крнич. Как рассказал обладатель кубка, страх остается на берегу. В момент падения думаешь только о том, как приземлиться в воду.