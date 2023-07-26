Тысячи филиппинцев остались без электричества – последствия тайфуна

Сорванные крыши, разрушенные дороги и линии электропередач – лишь часть последствий удара стихии. Тысячи местных остались без электричества. Жители северной части страны были вынуждены эвакуироваться. В безопасные районы уже перебрались 16 тысяч человек. Ситуация крайне опасная, сообщают местные власти, которые переживают также за сельхозпосевы. Под угрозой кукурузные и рисовые поля, которые и так пострадали от длительной засухи.