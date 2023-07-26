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Тысячи филиппинцев остались без электричества – последствия тайфуна

26 июля 2023 10:57
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Новости Филиппин. Филиппины страдают от разрушительного тайфуна. На страну обрушился «Доксури», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи филиппинцев остались без электричества – последствия тайфуна-1

Сорванные крыши, разрушенные дороги и линии электропередач – лишь часть последствий удара стихии. Тысячи местных остались без электричества. Жители северной части страны были вынуждены эвакуироваться. В безопасные районы уже перебрались 16 тысяч человек. Ситуация крайне опасная, сообщают местные власти, которые переживают также за сельхозпосевы. Под угрозой кукурузные и рисовые поля, которые и так пострадали от длительной засухи.

# Природные катаклизмы # Новости Филиппин # Фотофакт

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