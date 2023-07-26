В МИД Молдовы сообщили о сокращении количества российских дипломатов

Внешнеполитическое ведомство Молдовы сократило численность работающих в стране российских дипломатов. Об этом проинформировал руководитель МИД Нику Полеску, пишет РИА Новости.

Ограничение числа дипломатов РФ – мера необходимая, отметил Полеску. По его словам, такое решение принято после обсуждения с представителями учреждений и лицами, которые уполномочены принимать такие политрешения. Сообщается, что посольство Российской Федерации с этой информацией ознакомлено.

Полеску также заявил, что Молдова уже много лет является целью «враждебной политики», которая якобы велась посредством диппредставительства РФ.

Ситуацию с российскими дипломатами в Молдове прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, страна демонстрирует необоснованные недружественные действия в отношении Российской Федерации. На такое решение со стороны Москвы будет ответ, сказала Захарова. Обвинения в шпионаже в адрес российского посольства она назвала голословным: дипломаты РФ строжайшим образом соблюдают Венскую конвенцию.

Ранее в посольстве РФ в Кишиневе заявляли, что о шпионском скандале узнали из средств массовой информации, отметив, что разного рода обвинения уже стали нормой в контексте антироссийской политики властей Молдовы.