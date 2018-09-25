В Иране задержали подозреваемых в причастности к атаке на военном параде, жертвами которой стали 25 человек

Новости Ирана. В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде, в результате которого погибли 25 человек, пострадали 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 22 сентября в Ахвазе огонь по людям открыли четыре террориста в военной форме, находившиеся за трибуной.

Церемония похорон жертв трагедии прошла 24 сентября. На ней верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что люди, причастные к теракту, понесут жесткое наказание.