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В Иране задержали подозреваемых в причастности к атаке на военном параде, жертвами которой стали 25 человек

25 сентября 2018 11:59
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Новости Ирана. В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде, в результате которого погибли 25 человек, пострадали 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране задержали подозреваемых в причастности к атаке на военном параде, жертвами которой стали 25 человек-1

Напомним, 22 сентября в Ахвазе огонь по людям открыли четыре террориста в военной форме, находившиеся за трибуной.

Церемония похорон жертв трагедии прошла 24 сентября. На ней верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что люди, причастные к теракту, понесут жесткое наказание.

В Иране задержали подозреваемых в причастности к атаке на военном параде, жертвами которой стали 25 человек-4

# Теракт # Фотофакт

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