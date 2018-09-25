Туристический автобус смыло в реку во время наводнения в Гималаях

Новости Индии. В Гималаях потоком во время наводнения смыло туристический автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Происходящее случайно попало на камеру мобильного телефона.

Река, вышедшая из берегов после обильных дождей, подмыла берег, где располагалась парковка около популярной туристической зоны. В момент ЧП в автобусе людей не было, обошлось без пострадавших.

Юго-западный муссон вызвал сильные дожди и оползни, которые заблокировали шоссе в некоторых районах Северной Индии.