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Туристический автобус смыло в реку во время наводнения в Гималаях

25 сентября 2018 08:49
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Новости Индии. В Гималаях потоком во время наводнения смыло туристический автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Происходящее случайно попало на камеру мобильного телефона.

Туристический автобус смыло в реку во время наводнения в Гималаях-1

Река, вышедшая из берегов после обильных дождей, подмыла берег, где располагалась парковка около популярной туристической зоны. В момент ЧП в автобусе людей не было, обошлось без пострадавших.

Юго-западный муссон вызвал сильные дожди и оползни, которые заблокировали шоссе в некоторых районах Северной Индии.

# Наводнение # Фотофакт

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