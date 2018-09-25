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Первый в истории чемпионат мира по сборке кубика Рубика прошёл в США

25 сентября 2018 08:59
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Новости США. Первый в истории чемпионат мира по сборке кубика Рубика прошел в Бостоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соревнованиях участвовали представители из 13 стран.

Первый в истории чемпионат мира по сборке кубика Рубика прошёл в США-1

Они состязались в трех этапах: на скорость выполнения задания, в сборке одной рукой, а в последнем туре участники должны были быстрее всех повторить предложенную схему сборки кубика.

Первые места разделили участники из Австралии, Канады, Германии и США.

# Необычное # Фотофакт

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