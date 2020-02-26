«Панику можно было ожидать»: местные рассказали, что происходит в Италии во время вспышки коронавируса
Новости Италии. Вспышка коронавируса произошла в Италии. Число подтвержденных случаев превысило 300 человек, а количество жертв составило 11 человек.
По информации The Guardian, местные жители опасаются влияния коронавируса на экономику страны. Например, жители Милана не привыкли видеть свой город настолько пустым.
Местная жительница Анжела Трапани отметила, что в городе будто замедлилась жизнь.
«Я никогда не испытывала ничего подобного. Я живу на окраине и работаю поблизости. Утром мне даже удалось сесть в поезде».
В Ломбардии был введен режим карантина, так как власти пытаются сдержать вспышку коронавируса. В Милане жители опустошали полки супермаркетов и аптек – самым ходовым товаром стали медицинские маски.
Владелец аптеки в центре города признается, что огромное число людей приходят за масками. «У нас ничего не осталось, но мы ожидаем поставку в ближайшие дни. Панику можно было ожидать, но я хочу заверить людей, что они в надежных руках, власти делают все, чтобы сдержать вспышку».
От коронавируса в стране умерли 11 человек, в том числе 80-летний житель Милана, новые случаи были подтверждены в Лигурии, Южном Тироле, Тоскане и Сицилии.
Миланский собор и оперный театр «Ла Скала» были закрыты, как и кинотеатры, театры, школы и университеты. Многие офисные сотрудники работают из дома, в обычно шумных барах и ресторанах в центре тихо, а метро, трамваи и автобусы наполовину пусты.
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16-летняя жительница Милана Эрика Казеллапо рассказала, что сначала школьники были рады, что не надо ходить на учебу. «Странно видеть такой Милан, но это заставляет нас понять, что что-то не так. Проблема сейчас кажется более серьезной».
Туристка из Турции прибыла в Милан с другом. Компания уже была в Риме и Флоренции. «Мы пытались отменить поездку, но не смогли. Мы обеспокоены и не приехали бы в Милан, если бы наш рейс домой не вылетал отсюда».
Поскольку паника распространяется почти так же быстро, как и вирус, за несколько дней более 50% бронирований отелей в городе были отменены. Туристический сектор Италии, на долю которого приходится около 13% ВВП, особенно уязвим к последствиям коронавируса.
Маурицио Наро, президент гостиничной ассоциации Милана:
Это разрушительно. Мы убиваем итальянскую экономику. Отельерам пришлось отправить сотрудников домой и закрыть или, по крайней мере, сократить услуги гостиниц.
Ломбардия и Венето, где преобладает большинство случаев заражения коронавирусом, относятся к числу самых богатых регионов Италии.
Франческо Джавацци, профессор экономики Миланского университета Боккони:
Основным и наиболее тревожным фактором является то, что люди не собираются работать, и, следовательно, производительность ниже обычного уровня. Торговля также была нарушена, и товары не доставляются туда, куда нужно.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что экономические последствия будут «очень сильными», но надеется, что уровень заражения скоро будет под контролем.
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