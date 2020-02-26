«Панику можно было ожидать»: местные рассказали, что происходит в Италии во время вспышки коронавируса

«Я никогда не испытывала ничего подобного. Я живу на окраине и работаю поблизости. Утром мне даже удалось сесть в поезде».

Местная жительница Анжела Трапани отметила, что в городе будто замедлилась жизнь.

Новости Италии. Вспышка коронавируса произошла в Италии. Число подтвержденных случаев превысило 300 человек, а количество жертв составило 11 человек.

В Ломбардии был введен режим карантина, так как власти пытаются сдержать вспышку коронавируса. В Милане жители опустошали полки супермаркетов и аптек – самым ходовым товаром стали медицинские маски.

Владелец аптеки в центре города признается, что огромное число людей приходят за масками. «У нас ничего не осталось, но мы ожидаем поставку в ближайшие дни. Панику можно было ожидать, но я хочу заверить людей, что они в надежных руках, власти делают все, чтобы сдержать вспышку».

От коронавируса в стране умерли 11 человек, в том числе 80-летний житель Милана, новые случаи были подтверждены в Лигурии, Южном Тироле, Тоскане и Сицилии.

Миланский собор и оперный театр «Ла Скала» были закрыты, как и кинотеатры, театры, школы и университеты. Многие офисные сотрудники работают из дома, в обычно шумных барах и ресторанах в центре тихо, а метро, трамваи и автобусы наполовину пусты.

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16-летняя жительница Милана Эрика Казеллапо рассказала, что сначала школьники были рады, что не надо ходить на учебу. «Странно видеть такой Милан, но это заставляет нас понять, что что-то не так. Проблема сейчас кажется более серьезной».