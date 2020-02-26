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Красочный карнавал Марди Гра прошёл в Новом Орлеане: как это было

26 февраля 2020 08:56
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Новости США. В американском Новом Орлеане состоялся традиционный карнавал Марди Гра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Красочный карнавал Марди Гра прошёл в Новом Орлеане: как это было-1

Этот праздник – своеобразный аналог Масленицы. По улицам города проехались гигантские платформы с красочными декорациями.

Красочный карнавал Марди Гра прошёл в Новом Орлеане: как это было-4

Красочный карнавал Марди Гра прошёл в Новом Орлеане: как это было-6

Красочный карнавал Марди Гра прошёл в Новом Орлеане: как это было-8

Гости и местные жители в ярких костюмах и масках с удовольствием пели и танцевали. На площадях выступали духовые оркестры.

Красочный карнавал Марди Гра прошёл в Новом Орлеане: как это было-11

Марди Гра проходит каждый год перед началом Великого поста у католиков. Карнавал знаменует собой окончание так называемых семи «жирных дней», когда люди могут веселиться и кушать все, что захотят. 

Красочный карнавал Марди Гра прошёл в Новом Орлеане: как это было-14

Красочный карнавал Марди Гра прошёл в Новом Орлеане: как это было-16

# Праздники # Фотофакт

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