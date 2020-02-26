Красочный карнавал Марди Гра прошёл в Новом Орлеане: как это было

Новости США. В американском Новом Орлеане состоялся традиционный карнавал Марди Гра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В американском Новом Орлеане состоялся традиционный карнавал Марди Гра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот праздник – своеобразный аналог Масленицы. По улицам города проехались гигантские платформы с красочными декорациями.
Гости и местные жители в ярких костюмах и масках с удовольствием пели и танцевали. На площадях выступали духовые оркестры.
Марди Гра проходит каждый год перед началом Великого поста у католиков. Карнавал знаменует собой окончание так называемых семи «жирных дней», когда люди могут веселиться и кушать все, что захотят.