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В Германии число пострадавших от наезда на толпу выросло до 61 человека

26 февраля 2020 12:00
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Новости Германии. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в немецком городе Фолькмарзен возросло до 61, среди них – 20 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Германии число пострадавших от наезда на толпу выросло до 61 человека-1

Возраст получивших травмы – от 2 до 85 лет. Ранее предполагалось, что  водитель машины во время инцидента мог быть в состоянии алкогольного опьянения, однако результаты проверки опровергают эту информацию. Был ли мужчина под воздействием запрещённых веществ, выясняется.

В Германии число пострадавших от наезда на толпу выросло до 61 человека-4

В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале. Водителя задержали

Напомним, инцидент произошёл 24 февраля. Автомобиль протаранил группу людей во время карнавального шествия.

# Нападение # Фотофакт

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