В Германии число пострадавших от наезда на толпу выросло до 61 человека

Новости Германии. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в немецком городе Фолькмарзен возросло до 61, среди них – 20 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в немецком городе Фолькмарзен возросло до 61, среди них – 20 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возраст получивших травмы – от 2 до 85 лет. Ранее предполагалось, что водитель машины во время инцидента мог быть в состоянии алкогольного опьянения, однако результаты проверки опровергают эту информацию. Был ли мужчина под воздействием запрещённых веществ, выясняется.
В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале. Водителя задержали
Напомним, инцидент произошёл 24 февраля. Автомобиль протаранил группу людей во время карнавального шествия.