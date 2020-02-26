«Ковид-19» добрался до Латинской Америки

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в Китае вновь снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Число заболевших коронавирусом в Китае вновь снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За прошедшие сутки на территории страны зарегистрировано лишь 406 новых случаев заражения. Для сравнения: несколько дней назад этот показатель был выше в три раза.
Коронавирус распространяется. Первые случаи заражения выявлены в Германии и Алжире
Добрался «Ковид-19» и до Латинской Америки. Вирус подтверждён у гражданина Бразилии, который недавно вернулся из Италии. В Европе эпицентром заболевания по-прежнему остаётся Италия. Здесь инфицированных уже больше 320, умерших – 10.