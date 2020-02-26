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«Ковид-19» добрался до Латинской Америки

26 февраля 2020 11:56
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Новости мира. Число заболевших коронавирусом в Китае вновь снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Ковид-19» добрался до Латинской Америки-1

За прошедшие сутки на территории страны зарегистрировано лишь 406 новых случаев заражения. Для сравнения: несколько дней назад этот показатель был выше в три раза. 

«Ковид-19» добрался до Латинской Америки-4

Коронавирус распространяется. Первые случаи заражения выявлены в Германии и Алжире

Добрался «Ковид-19» и до Латинской Америки. Вирус подтверждён у гражданина Бразилии, который недавно вернулся из Италии. В Европе эпицентром заболевания по-прежнему остаётся Италия. Здесь инфицированных уже больше 320, умерших – 10. 

# Коронавирус # Фотофакт

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