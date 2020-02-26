«Ковид-19» добрался до Латинской Америки

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в Китае вновь снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошедшие сутки на территории страны зарегистрировано лишь 406 новых случаев заражения. Для сравнения: несколько дней назад этот показатель был выше в три раза.