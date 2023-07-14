Панда-скалолаз живёт в сычуаньском центре исследования. Посмотрите на этого забавного медвежонка

Новости Китая. Китайский центр исследования гигантских панд снова радует забавными видео со своими подопечными, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там за ними наблюдают круглосуточно с помощью камер, а потому забавные кадры не редкость. Но их много не бывает.

Скалолазом прозвали сотрудники центра этого медвежонка. Ведь ему не терпится покорить импровизированные скалы на территории заповедника. Родился альпинист всего год назад здесь, в провинции Сычуань. И, как мы видим, прекрасно освоился. Судя по его приключениям, чувствует он себя бодрым и сильным. А значит, медвежонок полностью здоров, что, конечно, не может не радовать сотрудников центра и посетителей.