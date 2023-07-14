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Панда-скалолаз живёт в сычуаньском центре исследования. Посмотрите на этого забавного медвежонка

14 июля 2023 14:19
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Новости Китая. Китайский центр исследования гигантских панд снова радует забавными видео со своими подопечными, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там за ними наблюдают круглосуточно с помощью камер, а потому забавные кадры не редкость. Но их много не бывает.

Панда-скалолаз живёт в сычуаньском центре исследования. Посмотрите на этого забавного медвежонка-1

Скалолазом прозвали сотрудники центра этого медвежонка. Ведь ему не терпится покорить импровизированные скалы на территории заповедника. Родился альпинист всего год назад здесь, в провинции Сычуань. И, как мы видим, прекрасно освоился. Судя по его приключениям, чувствует он себя бодрым и сильным. А значит, медвежонок полностью здоров, что, конечно, не может не радовать сотрудников центра и посетителей.

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Китая # Фотофакт

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