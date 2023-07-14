Испанцы спасаются от аномальной жары в «климатических центрах» – в стране днём +44
Новости Испании. Жители Барселоны спасаются от жары в «климатических убежищах», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их открыли по инициативе властей.
Свои двери распахнули более 200 библиотек, школ и других общественных зданий, оснащенных кондиционерами. Это лучший способ спастись от рекордно высоких температур, уверены в правительстве. И кажется, местные с этим согласны. Ведь такие убежища действительно пользуются популярностью.
Орландо Минда, житель Испании:
Это хорошее место. Мы гуляли и пришли сюда с ощущением, что тело горит. Открыв дверь, сразу чувствуешь разницу в температуре.
Сейчас Испания переживает вторую волну жары за сезон. На юге страны температура воздуха достигает +44 градусов по Цельсию. В такие убежища приходят те, у кого дома нет кондиционера, либо те, кто хочет сделать передышку во время прогулки. Ожидается, что услугой воспользуются 120 тысяч испанцев.