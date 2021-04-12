Самая маленькая водяная лилия в мире, парк орхидей и поле с хризантемами. Чем удивят в Китае на выставке флористики?

Новости Китая. Китай готовится к крупнейшей выставке флористики. Она проводится раз в четыре года и привлекает внимание специалистов со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Китай готовится к крупнейшей выставке флористики. Она проводится раз в четыре года и привлекает внимание специалистов со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы уже готовы удивить. Под экспозицию отвели целый остров в Шанхае. Цветочная индустрия с недавних пор стала ключевой отраслью, поддерживаемой правительством Китая. Как результат, в год на экспорт поставляется продукции на 620 млн долларов.
Что касается выставки, она будет полна инноваций. Уже готов цветочный дизайн.
Посетители увидят самый большой открытый парк орхидей, поле зеленых хризантем, а в саду лотосов распустится самая маленькая водяная лилия в мире.