Прямой эфир

Самая маленькая водяная лилия в мире, парк орхидей и поле с хризантемами. Чем удивят в Китае на выставке флористики?

12 апреля 2021 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Китай готовится к крупнейшей выставке флористики. Она проводится раз в четыре года и привлекает внимание специалистов со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая маленькая водяная лилия в мире, парк орхидей и поле с хризантемами. Чем удивят в Китае на выставке флористики?-1

Организаторы уже готовы удивить. Под экспозицию отвели целый остров в Шанхае. Цветочная индустрия с недавних пор стала ключевой отраслью, поддерживаемой правительством Китая. Как результат, в год на экспорт поставляется продукции на 620 млн долларов.

Самая маленькая водяная лилия в мире, парк орхидей и поле с хризантемами. Чем удивят в Китае на выставке флористики?-4

Что касается выставки, она будет полна инноваций. Уже готов цветочный дизайн.

Самая маленькая водяная лилия в мире, парк орхидей и поле с хризантемами. Чем удивят в Китае на выставке флористики?-7

Посетители увидят самый большой открытый парк орхидей, поле зеленых хризантем, а в саду лотосов распустится самая маленькая водяная лилия в мире.

# Растения и цветы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Букингемский дворец назвал дату и место прощания с принцем Филиппом
11 апреля 2021 14:50

Букингемский дворец назвал дату и место прощания с принцем Филиппом

Сильный пожар охватил промышленную зону на северо-западе Испании
11 апреля 2021 14:31

Сильный пожар охватил промышленную зону на северо-западе Испании

Слонёнок ночью попал в колодец. Смотрите, как в Индии спасали малыша
11 апреля 2021 14:29

Слонёнок ночью попал в колодец. Смотрите, как в Индии спасали малыша