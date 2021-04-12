Прямой эфир

В Европе прошли акции протеста против коронавирусных ограничений. Для разгона людей полиция применила слезоточивый газ

12 апреля 2021 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Европе не утихают акции протеста против коронавирусных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе прошли акции протеста против коронавирусных ограничений. Для разгона людей полиция применила слезоточивый газ-1

В Вене несколько тысяч человек вышли на улицы, выражая недовольство политикой властей.  

В Европе прошли акции протеста против коронавирусных ограничений. Для разгона людей полиция применила слезоточивый газ-4

Все закончилось столкновениями с полицией, для разгона протестующих был применен слезоточивый газ.  

В Европе прошли акции протеста против коронавирусных ограничений. Для разгона людей полиция применила слезоточивый газ-7

В Париже активисты движения за глобальную справедливость Attac пытались привлечь внимание к проблеме неравенства. Они повесили на одной из станций метро агитационные плакаты, обвиняя крупных предпринимателей в использовании пандемии ради наживы.  

В Европе прошли акции протеста против коронавирусных ограничений. Для разгона людей полиция применила слезоточивый газ-10

Активисты требуют ввести новые налоги на сверхприбыль транснациональных корпораций.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самая маленькая водяная лилия в мире, парк орхидей и поле с хризантемами. Чем удивят в Китае на выставке флористики?
12 апреля 2021 08:09

Самая маленькая водяная лилия в мире, парк орхидей и поле с хризантемами. Чем удивят в Китае на выставке флористики?

Букингемский дворец назвал дату и место прощания с принцем Филиппом
11 апреля 2021 14:50

Букингемский дворец назвал дату и место прощания с принцем Филиппом

Сильный пожар охватил промышленную зону на северо-западе Испании
11 апреля 2021 14:31

Сильный пожар охватил промышленную зону на северо-западе Испании