В Европе прошли акции протеста против коронавирусных ограничений. Для разгона людей полиция применила слезоточивый газ

В Европе не утихают акции протеста против коронавирусных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вене несколько тысяч человек вышли на улицы, выражая недовольство политикой властей.

Все закончилось столкновениями с полицией, для разгона протестующих был применен слезоточивый газ.

В Париже активисты движения за глобальную справедливость Attac пытались привлечь внимание к проблеме неравенства. Они повесили на одной из станций метро агитационные плакаты, обвиняя крупных предпринимателей в использовании пандемии ради наживы.