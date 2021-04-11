Новости Великобритании. Букингемский дворец назвал дату и место прощания с принцем Филиппом. Супруга королевы Елизаветы II похоронят 17 апреля в летней резиденции в Виндзорском замке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Букингемский дворец назвал дату и место прощания с принцем Филиппом. Супруга королевы Елизаветы II похоронят 17 апреля в летней резиденции в Виндзорском замке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония прощания состоится без участия общественности, только в узком кругу семьи и близких. Кроме того, похороны пройдут в военном стиле, как того хотел сам принц Филипп.
Супруг королевы Елизаветы II скончался 9 апреля. Он поставил рекорд продолжительности жизни за всю историю британской королевской семьи, дожив до 99 лет. В браке с Елизаветой II он состоял почти 74 года, что также является рекордом среди всех монархов.