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Букингемский дворец назвал дату и место прощания с принцем Филиппом

11 апреля 2021 14:50
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Новости Великобритании. Букингемский дворец назвал дату и место прощания с принцем Филиппом. Супруга королевы Елизаветы II похоронят 17 апреля в летней резиденции в Виндзорском замке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Букингемский дворец назвал дату и место прощания с принцем Филиппом-1

Церемония прощания состоится без участия общественности, только в узком кругу семьи и близких. Кроме того, похороны пройдут в военном стиле, как того хотел сам принц Филипп.

Букингемский дворец назвал дату и место прощания с принцем Филиппом-4

Супруг королевы Елизаветы II скончался 9 апреля. Он поставил рекорд продолжительности жизни за всю историю британской королевской семьи, дожив до 99 лет. В браке с Елизаветой II он состоял почти 74 года, что также является рекордом среди всех монархов.

# Некролог # принц Филипп # Елизавета II # Фотофакт

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