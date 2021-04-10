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Тысячи людей несут цветы к Букингемскому дворцу в память о принце Филиппе. Объявлен национальный траур

10 апреля 2021 12:08
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Новости Великобритании. Великобритания скорбит о смерти принца Филиппа. Объявлен национальный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей несут цветы к Букингемскому дворцу в память о принце Филиппе. Объявлен национальный траур-1

Приспущены государственные флаги. В течение восьми дней в королевстве не будут приниматься новые законы. В память о принце тысячи жителей несут цветы к Букингемскому дворцу, в Вестминстерском аббатстве 99 раз прозвенели колокола.

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, герцога Эдинбургского

Дата похорон герцога Эдинбургского пока не объявлена. Известно лишь, что траурные мероприятия пройдут без участия широкой публики. Из-за пандемии план проведения церемонии пришлось изменить.

Тысячи людей несут цветы к Букингемскому дворцу в память о принце Филиппе. Объявлен национальный траур-4

Вместе с британцами смерть принца оплакивают жители многих стран. В Австралии произвели 41 залп из пушек, приспустили флаги. Скорбят о супруге королевы и в Канаде.

Принц Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке. Ему было 99 лет (подробнее здесь).

# Некролог # принц Филипп # Фотофакт

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