Тысячи людей несут цветы к Букингемскому дворцу в память о принце Филиппе. Объявлен национальный траур

Новости Великобритании. Великобритания скорбит о смерти принца Филиппа. Объявлен национальный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приспущены государственные флаги. В течение восьми дней в королевстве не будут приниматься новые законы. В память о принце тысячи жителей несут цветы к Букингемскому дворцу, в Вестминстерском аббатстве 99 раз прозвенели колокола.

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, герцога Эдинбургского

Дата похорон герцога Эдинбургского пока не объявлена. Известно лишь, что траурные мероприятия пройдут без участия широкой публики. Из-за пандемии план проведения церемонии пришлось изменить.