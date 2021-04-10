Тысячи людей несут цветы к Букингемскому дворцу в память о принце Филиппе. Объявлен национальный траур

Новости Великобритании. Великобритания скорбит о смерти принца Филиппа. Объявлен национальный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Великобритания скорбит о смерти принца Филиппа. Объявлен национальный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приспущены государственные флаги. В течение восьми дней в королевстве не будут приниматься новые законы. В память о принце тысячи жителей несут цветы к Букингемскому дворцу, в Вестминстерском аббатстве 99 раз прозвенели колокола.
Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, герцога Эдинбургского
Дата похорон герцога Эдинбургского пока не объявлена. Известно лишь, что траурные мероприятия пройдут без участия широкой публики. Из-за пандемии план проведения церемонии пришлось изменить.
Вместе с британцами смерть принца оплакивают жители многих стран. В Австралии произвели 41 залп из пушек, приспустили флаги. Скорбят о супруге королевы и в Канаде.
Принц Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке. Ему было 99 лет (подробнее здесь).