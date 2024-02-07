Палатой представителей США не принят проект закона о помощи Израилю без Украины

Проект закона, предложенный Республиканской партией, о выделении средств для поддержки Израиля, но не подразумевающий дополнительную помощь Киеву, не был принят в Конгрессе США, пишет ТАСС.

Конгрессмены-республиканцы 3 февраля представили документ, в котором предусмотрена помощь Израилю в размере 17,6 миллиарда долларов США. Однако выделение помощи Украине в данном законопроекте не заявлено. Реакция Белого дома на инициативу была отрицательная. В Вашингтоне заявили, что действующий президент США Джо Байден намерен наложить вето на проект закона, если его одобрит Конгресс.

Так, поддержали инициативу 250 законодателей, голоса против отдали 180 членов нижней палаты Конгресса. Законопроект можно было бы считать одобренным при наборе двух третей голосов конгрессменов.