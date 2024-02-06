Во Франции правоохранители заинтересовались зарплатой главы оргкомитета Олимпийских игр

Во Франции начали расследование в отношении главы оргкомитета Олимпийских игр. Поводом стала его зарплата, которую он получал на этом посту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно карман Тони Эстанге пополняли 270 тысяч евро. Однако по документам доход руководителя должен быть ограничен значительно меньшей суммой. В оргкомитете выразили удивление по поводу таких цифр. Там подтвердили, что заработная плата строго регламентирована. Но составляет лишь часть от того, что получал бывший спортсмен. Тони Эстанге возглавляет оргкомитет Олимпиады в Париже с 2018 года. Организация этих соревнований ранее уже становилась предметом целого ряда финансовых расследований.