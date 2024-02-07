Прямой эфир

Более 10 человек погибли при взрыве на заводе фейерверков в Индии

07 февраля 2024 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 10 человек погибли при взрыве в Индии. Он произошел на заводе фейерверков. По данным местных СМИ, фабрика работала незаконно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 10 человек погибли при взрыве на заводе фейерверков в Индии-1

В числе пострадавших более полусотни жителей. Они доставлены в больницу, некоторые находятся в критическом состоянии. В отдельных домах выбиты окна. Взрывная волна была слышна в радиусе 15 километров. На месте происшествия работали четыре сотни полицейских, пожарные, 50 машин скорой помощи. Власти обещают бесплатное лечение раненым и компенсации семьям погибших.

# Взрыв # Новости Индии

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции правоохранители заинтересовались зарплатой главы оргкомитета Олимпийских игр
06 февраля 2024 19:47

Во Франции правоохранители заинтересовались зарплатой главы оргкомитета Олимпийских игр

В МВД Турции назвали терактом нападение у здания суда в Стамбуле
06 февраля 2024 19:47

В МВД Турции назвали терактом нападение у здания суда в Стамбуле

Более 130 человек погибли из-за пожаров в Чили
06 февраля 2024 19:47

Более 130 человек погибли из-за пожаров в Чили