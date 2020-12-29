Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны
Новости США. В обход вето Трампа. Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны в размере 740 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект предусматривает в том числе расширение санкций против российских трубопроводов, а также дальнейшие поставки вооружения Украине.
Чтобы документ вступил в силу, необходимо одобрение Сената, где большинство за республиканцами.
Ранее Дональд Трамп заблокировал проект бюджета, заявив, что он противоречит политике национальной безопасности, которую проводит его администрация.
Основные претензии были связаны со статьями о переименовании ряда военных баз, а также с мерами, вводящими ответственность соцсетей и СМИ за информацию, которую они публикуют.