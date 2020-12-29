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Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны

29 декабря 2020 16:01
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Новости США. В обход вето Трампа. Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны в размере 740 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект предусматривает в том числе расширение санкций против российских трубопроводов, а также дальнейшие поставки вооружения Украине.

Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны-1

Чтобы документ вступил в силу, необходимо одобрение Сената, где большинство за республиканцами.

Ранее Дональд Трамп заблокировал проект бюджета, заявив, что он противоречит политике национальной безопасности, которую проводит его администрация.

Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны-4

Основные претензии были связаны со статьями о переименовании ряда военных баз, а также с мерами, вводящими ответственность соцсетей и СМИ за информацию, которую они публикуют.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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