Новости США. В обход вето Трампа. Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны в размере 740 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект предусматривает в том числе расширение санкций против российских трубопроводов, а также дальнейшие поставки вооружения Украине.

Чтобы документ вступил в силу, необходимо одобрение Сената, где большинство за республиканцами. Ранее Дональд Трамп заблокировал проект бюджета, заявив, что он противоречит политике национальной безопасности, которую проводит его администрация.