Крушение в Баренцевом море: люди могут находиться в затонувшем судне на глубине 130 метров

Новости России. Новые подробности крушения рыболовного судна в Баренцевом море. Место трагедии обследуют с помощью специального подводного аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предполагается, что тела погибших, которых уже вторые сутки не удается найти, все еще могут находиться в затонувшем судне на глубине около 130 метров. В район катастрофы устройство доставят в ближайшие дни.
Напомним, из 19 моряков спаслись лишь двое, поисками остальных занимаются спасатели и авиация. Большая часть команды – рыбаки из Мурманской области.
Информация об иностранцах в составе экипажа не подтвердилась. Крушение судна произошло в условиях шторма. Среди вероятных причин ЧП рассматриваются обледенение и крен корабля при вытягивании рыболовного трала.
В Мурманской области объявлен траур по погибшим морякам (подробнее здесь).