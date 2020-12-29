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Крушение в Баренцевом море: люди могут находиться в затонувшем судне на глубине 130 метров

29 декабря 2020 15:32
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Новости России. Новые подробности крушения рыболовного судна в Баренцевом море. Место трагедии обследуют с помощью специального подводного аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что тела погибших, которых уже вторые сутки не удается найти, все еще могут находиться в затонувшем судне на глубине около 130 метров. В район катастрофы устройство доставят в ближайшие дни.

Крушение в Баренцевом море: люди могут находиться в затонувшем судне на глубине 130 метров-1

Напомним, из 19 моряков спаслись лишь двое, поисками остальных занимаются спасатели и авиация. Большая часть команды – рыбаки из Мурманской области.

Информация об иностранцах в составе экипажа не подтвердилась. Крушение судна произошло в условиях шторма. Среди вероятных причин ЧП рассматриваются обледенение и крен корабля при вытягивании рыболовного трала.

В Мурманской области объявлен траур по погибшим морякам (подробнее здесь).  

# Кораблекрушения # Фотофакт

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