Крушение в Баренцевом море: люди могут находиться в затонувшем судне на глубине 130 метров

Новости России. Новые подробности крушения рыболовного судна в Баренцевом море. Место трагедии обследуют с помощью специального подводного аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что тела погибших, которых уже вторые сутки не удается найти, все еще могут находиться в затонувшем судне на глубине около 130 метров. В район катастрофы устройство доставят в ближайшие дни.