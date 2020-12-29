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Разрушенные дороги и выбитые окна. В Италии устраняют последствия непогоды

29 декабря 2020 15:47
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Новости Италии. В Неаполе устраняют последствия непогоды. Мощный шторм спровоцировал в городе огромные волны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушенные дороги и выбитые окна. В Италии устраняют последствия непогоды-1

Стихия разрушила летние террасы местных заведений, выбила окна и двери, а также повредила пешеходную дорогу вдоль набережной.

Разрушенные дороги и выбитые окна. В Италии устраняют последствия непогоды-4

Во власти непогоды оказался и север Италии. Сильные снегопады в регионе привели к перебоям с электричеством и нарушению дорожного движения.

Разрушенные дороги и выбитые окна. В Италии устраняют последствия непогоды-7

Появились и первые жертвы непогоды. На Сардинии из-за урагана «Белла» погиб пожарный, еще несколько человек получили различные травмы.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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