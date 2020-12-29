Разрушенные дороги и выбитые окна. В Италии устраняют последствия непогоды

Новости Италии. В Неаполе устраняют последствия непогоды. Мощный шторм спровоцировал в городе огромные волны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия разрушила летние террасы местных заведений, выбила окна и двери, а также повредила пешеходную дорогу вдоль набережной.

Во власти непогоды оказался и север Италии. Сильные снегопады в регионе привели к перебоям с электричеством и нарушению дорожного движения.