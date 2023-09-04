Ожесточённые столкновения между этническими группами произошли в Ираке

Новости Ирака. Ожесточенные столкновения между этническими группами произошли в Ираке. Трое протестующих застрелены. 14 человек получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предметом спора стало здание в Киркуке. Раньше оно принадлежало Демократической партии. Теперь его использует армия в качестве штаба. Это категорически не устраивает отдельных активистов. В результате в противостояние пришлось вмешаться полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели людей. Ведутся поиски тех, кто начал огонь. В городе введен комендантский час.