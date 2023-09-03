Париж может остаться без дешёвого урана в связи с ситуацией в Габоне и Нигере

Ситуации в Африке, где продолжает расти градус напряжения. На неделе тревожные новости приходили из Габона, где произошел военный переворот.

30 августа группа высокопоставленных военных объявила о роспуске институтов власти и отмене итогов выборов. В столице были слышны автоматные очереди. Габон закрыл границы. Позже мятежники заявили о назначении генерала Бриса Олиги Нгемы президентом на переходный период, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Таким образом, Габон пополнил список стран Африки, где с 2020 года произошли госперевороты. Мали, Гвинея, Буркина-Фасо, Чад, Нигер – все эти государства относятся к так называемой Франсафрике. Это не колонии в полном смысле, но сильно зависимые от Парижа территории.

Понятно, что Пятая республика поддерживает местные правительства в обмен на право добычи ископаемых, но французов не волнует ни бедность, ни терроризм, которые царят в этих странах. Но военные перевороты произошли не только в беднейших государствах Африки, а затронули и вполне благополучные, как, например, тот же Габон.

Это одна из самых богатых стран на континенте, примерно 5-я по уровню жизни. Похоже, что Франсафрику специально обрушивают. Западные СМИ обвиняют в этом Путина и «Вагнер», но это могут быть и США, которые последовательно ослабляют Францию и Германию, две самые богатые страны ЕС. И если Берлин оставили без дешевого газа, то Париж хотят оставить без дешевого урана, который добывали в Нигере и Габоне.