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Париж может остаться без дешёвого урана в связи с ситуацией в Габоне и Нигере

03 сентября 2023 18:09
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Ситуации в Африке, где продолжает расти градус напряжения. На неделе тревожные новости приходили из Габона, где произошел военный переворот.

Париж может остаться без дешёвого урана в связи с ситуацией в Габоне и Нигере-1

30 августа группа высокопоставленных военных объявила о роспуске институтов власти и отмене итогов выборов. В столице были слышны автоматные очереди. Габон закрыл границы. Позже мятежники заявили о назначении генерала Бриса Олиги Нгемы президентом на переходный период, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Париж может остаться без дешёвого урана в связи с ситуацией в Габоне и Нигере-4

Таким образом, Габон пополнил список стран Африки, где с 2020 года произошли госперевороты. Мали, Гвинея, Буркина-Фасо, Чад, Нигер – все эти государства относятся к так называемой Франсафрике. Это не колонии в полном смысле, но сильно зависимые от Парижа территории.

Париж может остаться без дешёвого урана в связи с ситуацией в Габоне и Нигере-7

Понятно, что Пятая республика поддерживает местные правительства в обмен на право добычи ископаемых, но французов не волнует ни бедность, ни терроризм, которые царят в этих странах. Но военные перевороты произошли не только в беднейших государствах Африки, а затронули и вполне благополучные, как, например, тот же Габон.

Париж может остаться без дешёвого урана в связи с ситуацией в Габоне и Нигере-10

Это одна из самых богатых стран на континенте, примерно 5-я по уровню жизни. Похоже, что Франсафрику специально обрушивают. Западные СМИ обвиняют в этом Путина и «Вагнер», но это могут быть и США, которые последовательно ослабляют Францию и Германию, две самые богатые страны ЕС. И если Берлин оставили без дешевого газа, то Париж хотят оставить без дешевого урана, который добывали в Нигере и Габоне.

Париж может остаться без дешёвого урана в связи с ситуацией в Габоне и Нигере-13

Конечно, Макрон пытается вернуть контроль над сферой влияния и даже угрожал Нигеру военной интервенцией. Но слабость Европы очевидна. Поэтому союзники в Африке не торопятся воевать за интересы белых господ. Ну, а аналитики сходятся во мнении, что это только начало борьбы за жаркий континент. Сегодня он выглядит лакомым кусочком для многих.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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